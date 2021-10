சிஎஸ்கே பட்டையை கிளப்பியது எப்படி.. சீக்ரெட்டை சொன்ன தோனி.. தோல்வியை மாற்றும் 'வைர வரிகள்'

Dubai

துபாய்: தோல்வியால் துவண்டு விடாமல் பீனிக்ஸ் பறவையாய் எழுச்சி பெறுவது எப்படி என்பதை, தல தோனியிடம் கற்றுக் கொள்ளலாம்.

2008ம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் ஆரம்பித்தது. அன்று முதல் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் வரை எப்போதுமே பிளே ஆப் சுற்றுக்குள் செல்லாமல் இருந்தது இல்லை தோனி படை.

கடந்த முறைதான் முதல் முறையாக, பிளேஆப் சுற்றுக்கு சிஎஸ்கே போக முடியவில்லை. அரபு எமிரேட்சில் வைத்து போட்டி நடைபெற்றதால், சிஎஸ்கே திணறிவிட்டது என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

Dhoni When asked about what changed from 2020 IPL to 2021 IPL "Whether you win or lose, Focus on the process, Irrespective of the result, the real test of character when you're going through a period where you don't get the result as you expected. Process & Persistence are the secret of success.