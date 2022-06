துபாய் டூ அபுதாபி இவ்வளவு சீக்கிரம் போக முடியுமா! கலக்கல் ரயில் திட்டத்தை அறிவித்த எதிஹாட்!

Dubai

oi-Vigneshkumar

துபாய்: ஐக்கிய அமீரகத்தில் பொது போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் சூப்பர் திட்டம் ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணெய் வளம் மிகுந்த நாடுகளில் முக்கியமானது ஐக்கிய அமீரகம். அந்த நாட்டின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரமும் கச்சா எண்ணெய்யை அடிப்படையாகக் கொண்டே கட்டமைக்கப்பட்டது என்று சொல்லலாம்.

கச்சா எண்ணெய் வளம் என்பது ஒரு கட்டத்தில் கண்டிப்பாகத் தீர்ந்துவிடும். இதனால் ஐக்கிய அமீரகம் தனது பொருளாதாரத்தைப் பலப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஈடுபட்டு வருகிறது.

ஒருபக்கம் நபிகள் நாயகம் அவதூறு சர்ச்சை.. மறுபக்கம் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் செல்லும் மோடி

இத்திட்டம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் முன்மொழிந்த 'Projects of the 50' திட்டங்களின் கீழ் வருகிறது. இது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் வளர்ச்சியை விரிவுபடுத்தவும் அனைத்து துறைகளிலும் ஐக்கிய அமீரகத்தை மையமாக மாற்றவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதே இந்த 'Projects of the 50' திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதற்காக 326.7 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ரயில் திட்ட ஒப்பந்தம் எதிஹாட் ரயில் மற்றும் ஸ்பெயினின் CAF நிறுவனத்திற்கு இடையே போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Etihad Rail has announced its first passenger train station will be located in Fujairah: (ஐக்கிய அமீரகத்தின் புதிய ரயில் திட்டம்) UAE plans to speed up its ecocomy under ‘Projects of the 50’.