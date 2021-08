'பிளாக் சைட்..' துபாயிலுள்ள ரகசிய சிறை.. சித்தராவதை, நாடு கடத்தல்களை செய்யும் சீனா? பரபர தகவல்

Dubai

oi-Vigneshkumar

துபாய்: துபாய் நாட்டில் சீனாவின் ரகசிய சிறை இருப்பதாகப் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ள 26 வயதான வு ஹுவான், அங்கு தன்னை கடத்தி சென்ற சீன அதிகாரிகள் அச்சிறையில் ஒருவாரம் அடைத்து வைத்திருந்ததாகவும் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்துள்ளார்.

பொதுவாக அமெரிக்கா தனது நாட்டிற்கு வெளியே பிளாக் சைட் எனப்படும் விசாரணை நிலையங்களை வைத்திருக்கும். மோசமான பயங்கரவாதிகளிடம் இதுபோன்ற பிளாக் சைட்களில் தான் விசாரணை நடத்தப்படும்.

இன்னும் 3 நாட்களில்.. இந்த 6 மாவட்டங்களில் மழை கொட்டப் போகுது.. வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு!

பிளாக் சைட்களில் பயங்கரவாதிகள் மிக மோசமான முறையில் நடத்தப்படுவார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. இதேபோல சீனாவும் தனது நாட்டிற்கு வெளியே பிளாக் சைட்களை வைத்துள்ளதாகக் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தகவல் வெளியாகி வருகிறது. இருப்பினும், இத்தகவலை உறுதிப்படுத்தும் விதமாகச் சீனாவைச் சேர்ந்த 26 வயதான வு ஹுவான் என்ற பெண் பல அதிர்ச்சி தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

A young Chinese woman says she was held for eight days at a Chinese-run secret detention facility in Dubai along with at least two Uyghurs, in what may be the first evidence that China is operating a so-called “black site” beyond its borders.