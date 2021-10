பாகிஸ்தானிடம் பாடம் கற்றுள்ளோம்; இந்திய அணியை வீழ்த்த திறமை மட்டும் போதாது: நியூசிலாந்து கோச் பேட்டி

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்தியாவுக்கு எதிரான கிரிக்கெட் போட்டியில் முக்கியத்துவத்தை நியூஸிலாந்து அணி உணர்ந்து இருப்பதாக அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் கேரி ஸ்டீட் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணியில் மிகவும் திறமையான வீரர்கள் இருப்பதால் அதை வெல்ல, நியூசிலாந்திற்கு திறமை மட்டும் போதாது என்றும் அதிர்ஷ்டமும் தேவைப்படும் என்றும் அவர் தனது பேட்டியின் போது தெரிவித்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டிகளில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய அணிகள் அடுத்தடுத்து தோல்வியை தழுவியுள்ள நிலையில் இவ்விரு அணிகளும் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை துபாய் சர்வதேச மைதானத்தில் மோத உள்ளன. இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறுகிறதோ அது அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

English summary

New Zealand coach Gary Stead says, Nothing can be predicted in a cricket match. The Indian team is a team with full class players. At the same time, New Zealand will remember the lesson learned in the match against Pakistan and hope to play better against India. The New Zealand team has realized how important the match against India is. Before the start of the World Cup, India was predicted to be the team to win the trophy. So the match against them will require not only skill but also luck.