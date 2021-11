அடி தூள்.. ஆப்கானிஸ்தான், நியூசிலாந்தை பின்னால் தள்ளியாச்சு.. நெட் ரன் ரேட்டில் இந்திய அணி முதலிடம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: அடித்து கிளப்பி இந்திய அணி ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளை நெட் ரன் ரேட்டில் முந்தை முதலிடம் பிடித்து சாதித்துள்ளது இந்தியா.

இந்திய அணி ஆரம்பத்தில் பாகிஸ்தானுடன் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்த நிலையில், அதே அதிர்ச்சியில், அடுத்த ஆட்டமும் நியூசிலாந்துடன் தோற்றது.

எனவே இப்போது இந்திய அணி அரையிறுதி போக அனைத்து அணிகளையும் ஈவு இரக்கம் பார்க்கால் அடித்து வென்றாக வேண்டிய நிலையில் உள்ளது.

English summary

T20 world cup 2021: India had overtake Afghanistan and New Zealand net run rate and become top team in the point table. Here we are explaining what are the chances of India in semi final.