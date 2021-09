நோ நோ.. சஞ்சுவை தொடர்ந்து ஆர்சிபி பரத் பற்றி ஸ்ரீகாந்த் கமெண்டரியில் சொன்ன 'அந்த' வார்த்தை சர்ச்சை

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் தமிழ் கமெண்டரி தொடர்ந்து சர்ச்சைக்குள்ளாகி வருகிறது. அதிலும் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் செய்யும் தமிழ் வர்ணனை அடுத்தடுத்த நாட்களில் நெட்டிசன்களின் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளது.

சில தினங்களுக்கு முன்பு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன் பேட்டிங் செய்து கொண்டு இருந்தபோது ஸ்ரீகாந்த் சொன்ன ஒரு கமென்ட் பூதாகரமாக கிளம்பி இருந்தது.

இந்த விஷயத்தை அப்படியே சமூக வலைத்தளத்தில் தூக்கிப்போட்டு இரு நாட்களாக வறுத்து தள்ளினர் நெட்டிசன்கள்.

English summary

Kris Srikkanth tamil commentary: After Sanju en Kunju (சஞ்சு என் குஞ்சு), Tamil commentary Tamil commentary on IPL cricket series continues to be controversial. In particular, the Tamil commentary made by former cricketer Srikanth has come under criticism from Netizens as he calls RCB player Srikar Bharat as anonymous boy