செம.. செய்த தப்பை திருத்தும் டீம் இந்தியா.. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் 'திரிசுழல்' வியூகம்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் வெற்றி பெற்றேயாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் களமிறங்கும் இந்தியா, ஒரு சூப்பர் பிளானை கையில் எடுக்கப் போகிறதாம்.

நடப்பு டி20 உலக கோப்பை 2021 போட்டித் தொடரை இந்தியாதான் நடத்தி வருகிறது. ஆனால், கொரோனா பரவல் பிரச்சினையால், ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில் நடத்தி வருகிறது.

மதியம் 3.30 மணிக்கு துவங்கும் போட்டி என்றால் அங்கு நல்ல வெயில் இருக்கும். ஆனால் இந்தியா பிரைம் டைம் என்று சொல்லப் படக் கூடிய இரவு 7.30 மணி ஆட்டங்களில் ஆடும் வகையில் போட்டி அட்டவணை வகுக்கப்பட்டுள்ளது. வெயிலுக்கு தப்பி இரவு ஆடலாம் என்று சந்தோஷப்பட முடியவில்லை. காரணம், எமிரேட்சில் இரவு பெய்யும் பனி ஒரு பிரச்சினையாக மாறி விடுகிறது.

நியூசிலாந்து டாஸ் வென்றால், இந்திய ரசிகர்கள் டிவியை ஆப் செய்ய வேண்டியதுதானா? எமிரேட்சில் ஏன் இப்படி?

English summary

Ind vs NZ: It has been reported that India will be fielding 3 spinners in the match against New Zealand. Mohammad Shami or Bhuvneshwar Kumar will be removed and Ravichandran Ashwin will find the field in his place. Shardul Thakur is said to be the fast bowler in return.