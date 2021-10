ரிசர்வ் டே.. நாக்-அவுட்.. எப்படி நடக்கப்போகிறது டி20 உலக கோப்பை.. முழு விவரம்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: உலக கோப்பை 20 ஓவர் போட்டி எப்படி நடைபெறும், எங்கு நடைபெறும் என்பது குறித்த முழு அட்டவணை விவரம் இதோ.

இந்த ஆண்டு ஆண்களுக்கான டி20 உலகக் கோப்பை மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.

சுற்று 1ல், தலா நான்கு அணிகள் கொண்ட இரண்டு குழுக்கள் பங்கேற்கின்றன. ஒவ்வொரு குழுவிலிருந்தும் முதல் இரண்டு அணிகள் சூப்பர் 12 நிலைக்கு முன்னேறுகின்றன. இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷ் ஆகிய இரண்டு அணிகளும் கூட இதில்தான் உள்ளன.

T20 world cup 2021 schedule: Here is the full schedule of how and where the World Cup 20 will be played.