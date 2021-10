அதுக்கு வாய்ப்பில்ல ராஜா.. நியூசிலாந்துக்கு எதிராக கெத்தாக களம் இறங்க போகும் இந்திய அணி!

Dubai

oi-Velmurugan P

துபாய் : டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா தனது இரண்டாவது ஆட்டத்தை நியூசிலாந்து ஆட உள்ளது. இதில் ஆடும் லெவன் அணியில் சர்துல் தாகூர் இடம் பெற வாய்ப்பு இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. பாகிஸ்தான் உடன் ஆடியே அணியே நியூசிலாந்து உடன் மோதப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த ஞாயிறு அன்று நடந்த முதல் போட்டியில் இந்தியா பாகிஸ்தானை எதிர்கொண்டது. இதில் பாகிஸ்தான் 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் தோற்றதன் மூலம் உலக கோப்பை போட்டிகளில் இதுவரை பாகிஸ்தான் உடன் தோல்வியே சந்திக்காத இந்தியாவின் சாதனை முதல்முறையாக முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று 3 லோக்சபா, 29 சட்டசபை இடைத் தேர்தல்கள்.. பாஜக- காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி

1992ல் தொடங்கி 2021 வரை நடந்த உலக கோப்பை போட்டிகளில் ஒரு முறை கூட இந்தியா தோற்றது இல்லை. 1992ல் உலக கோப்பையை கைப்பற்றியது பாகிஸ்தான் தான். ஆனால் அப்போது கூட இந்தியா பாகிஸ்தானை தோற்கடித்தது. ஆனால் அந்த சாதனையை முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் உடைத்துள்ளது. இது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

India Likely To Use Same Playing XI Against New Zealand. Shardul Thakur Not Being Considered in indian team.