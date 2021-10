நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய பாகிஸ்தான்.. இந்திய அணிக்கு பெரிய நிம்மதி.. அரையிறுதிக்கு போக சூப்பர் சான்ஸ்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான நேற்றைய டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது, இந்திய ரசிகர்களையும், இந்திய அணியையும் ஆசுவாசப்படுத்தி உள்ளது.

அரையிறுதி சுற்றுக்கு இந்திய அணி செல்வதற்கான வாய்ப்பு இப்போது கொஞ்சம் பிரகாசமாக உள்ளது.

ஒருவேளை நேற்றைய போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றிருந்தால் இந்திய அணியின் அரைஇறுதி கனவு கலைந்து போயிருக்கும் என்பதுதான் எதார்த்தம்.

English summary

IND vs NZ: Team India's semi final chances are wide open as Pakistan defeated Newzealand in T20 World Cup 2021 match. India and New Zealand will face each other on Sunday which is described as do or die match for both the teams.