ஒரே வார்த்தை.. ‛வீக்’கான ஓபிஎஸ்.. உச்சத்தில் ஈபிஎஸ்..உச்சநீதிமன்ற உத்தரவால் அதிரடி திருப்பம்.. ஏன்?

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளரை பொதுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Erode

oi-Nantha Kumar R

ஈரோடு: அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் இடையே பிரச்சனை நிலவி வருகிறது. இருவரும் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதியில் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் தான் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டது. அதன்படி அதிமுக பொதுவேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும் எனவும், அவரை பொதுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்யவும் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கை ஓங்கிய நிலையில் ஓபன்னீர் செல்வம் வீக்காகி உள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், ஓ பன்னீர் செல்வம் தரப்பும் தனித்தனியே வேட்பாளர்களை நிறுத்தி உள்ளனர். அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வெளியாகாத நிலையில் இருவரும் இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு உரிமை கோர இருந்தனர்.

இதற்கிடையே தேர்தல் ஆணைய செயல்பாட்டை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், ‛‛ஜூலை 11 பொதுக்குழு தீர்மானத்தை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்க வேண்டும். இதுதொடர்பான விபரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்ற உத்தரவிட வேண்டும்'' என கோரியிருந்தார்.

English summary

There is a problem between Edappadi Palanichami and O Panneer Selvam in AIADMK. Both have declared candidates for Erode East Assembly constituency. In this case, today's order has made it clear that the Supreme Court wants to grant a double leaf to the AIADMK without blocking the Erode East assembly constituency by-election, and the information is now out who will benefit from this.