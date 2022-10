பைக்கோடு வெள்ளத்தில் சிக்கிய நபர்.. மனித சங்கிலி அமைத்து காப்பற்றிய மக்கள்.. ஈரோட்டில் நெகிழ்ச்சி

Erode

oi-Nantha Kumar R

ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம் திருப்பூர் சாலை அந்தியூர் வெள்ளி பகுதியில் ரோட்டில் கரைபுரண்டு ஓடிய வெள்ளத்தில் பைக்கில் சென்றவர் சிக்கினார். இதை பார்த்த பொதுமக்கள் மனித சங்கிலி அமைத்து வெள்ளத்தில் சிக்கிய நபரை பத்திரமாக மீட்டனர். இதுதொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பாராட்டுகளை குவித்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் குளுகுளு சீசன் நிலவி வருகிறது.

இதற்கு கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள ஈரோடும் விதிவிலக்கல்ல. ஈரோட்டு மாவட்டத்திலும் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

குமரி முதல் கோவை வரை..4 நாட்களுக்கு மிக கனமழை வெளுத்து வாங்குமாம்..வானிலையின் கூல் அறிவிப்பு

English summary

A person riding a bike was trapped in the flood that overflowed the road on the Tirupur road in Andiyur, Erode district. Seeing this, the people formed a human chain and rescued the person trapped in the flood safely. The related video has been released on social media and is garnering praise.