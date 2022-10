விடிய விடிய வெளுத்து வாங்கிய மழை.. ஈரோடு சாலைகளில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்..இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

Erode

oi-Jeyalakshmi C

ஈரோடு: விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் ஈரோடு சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்துள்ளதால் பேருந்துகள், வாகனங்கள் வெள்ளநீரில் மிதந்து செல்கின்றன. வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. வங்கக் கடலில் அந்தமான் அருகே குறைத் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பகல் நேரங்களில் வெயிலடித்தாலும் பிற்பகலுக்கு மேல் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து கனமழை கொட்டி வருகிறது.

காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகத்தில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், மதுரை, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர், சேலம், நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், கள்ளக்குறிச்சி, இராணிப்பேட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்தது.

கொட்டும் கனமழை..ஓடைகளில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்..சதுரகிரி மலையேற தடை விதித்த வனத்துறை

English summary

Heavy rain in Erode. Buses and vehicles are floating in the floodwaters as the roads of Erode are flooded due to the heavy rains. Normal life of the people has been affected due to water seeping into the houses.