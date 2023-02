எடப்பாடி 111+6.. ஓபிஎஸ் 118+23.. சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுக்கு மத்தியில் ‘ஓவர்டேக்’ செய்யும் ஓபிஎஸ்!

ஏற்கனவே 118 பேரை தேர்தல் பொறுப்பாளர்களாக நியமித்திருந்த நிலையில், மேலும் 23 நிர்வாகிகளை நியமித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

ஈரோடு : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியும், ஓ.பன்னீர்செல்வமும் தனித்தனியாக வேட்பாளர்களை அறிவித்த நிலையில், இரட்டை இலை தொடர்பான வழக்கில், இரு அணியினரும் பொதுக்குழுவைக் கூட்டி வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இந்நிலையில், தனது அணி வேட்பாளருக்காக தேர்தல் பணியாற்றுவதற்கு கூடுதல் தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்து அதிரடி காட்டியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கு ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவருமே நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களை தேர்தல் பணிக்குழுவில் நியமித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் பணிகளுக்காக 23 பேர் கொண்ட கூடுதல் பணிக்குழு பொறுப்பாளர்களை நியமித்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

While Edappadi Palaniswami and O.Panneerselvam announced their candidates separately in Erode East constituency by-election, Supreme Court issued an order to convene a general committee to select a candidate. In this case, O. Panneerselvam has appointed additional election task force excutives for by-election.