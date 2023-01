இதைத்தான் கவனிக்கணும்.. அண்ணாமலை ஏன் "அப்படி" சொன்னார்? அப்போ இனி எல்லாம் எடப்பாடிதானா? போச்சே!

Erode

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கும், அண்ணாமலை யாருக்கு ஆதரவு கொடுப்பார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பான கேள்விகளுக்கு மூத்த பத்திரிகையாளர் பா.கி பதில் அளித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ், எடப்பாடி பழனிசாமி என்று அதிமுகவின் இரண்டு அணியும் இதில் மோதுவதால் எங்கே சின்னம் முடங்கிவிடுமோ என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதனால் இரண்டு தரப்பும் அடுத்தடுத்து பல்வேறு மீட்டிங்குகளை நடத்தி வருகின்றன.

இந்த இடைத்தேர்தலில் பாஜக இன்னும் தனது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை. ஆனால் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையே, ஈரோடு கிழக்கில் திமுக கூட்டணியின் பவர் + பண பலம் இரண்டையும் சமாளிக்க வேண்டும் என்பதால், வலிமையான கட்சிதான் களமிறங்க வேண்டும். எங்கள் கூட்டணியில் வலிமையான கட்சி என்றால் அது அதிமுகதான்.

நாங்கள் தேர்தலில் என்ன நிலைப்பாடு எடுப்போம் என்பதை விரைவில் அறிவிப்போம். எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று இதில் முடிவு எடுக்க முடியாது என்று அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். இதனால் அண்ணாமலை அதிமுகவிற்கு ஆதரவு கொடுப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டியில்லை? அண்ணாமலை சூசகம்

Why Annamalai is not so reluctant about contesting in Erode East by-poll and will he support Annamalai?