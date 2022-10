ஓசி டிக்கெட் வேணாம்! ஈரோட்டிலும் கொந்தளித்த பெண்கள்! ப்ளான் பண்ணி பன்றாங்களோ? புகார் சொல்லும் திமுக!

Erode

oi-Rajkumar R

ஈரோடு : கோவை அரசு பேருந்தில் பயணித்த நடத்துனரிடம் எனக்கு இலவசமாக பயணம் செய்வதற்கு சீட்டு வழங்க வேண்டாம் என மூதாட்டி கூறியது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவிய நிலையில், ஈரோட்டில் எடுக்கப்பட்ட இது போன்றதொரு வீடியோ மீண்டும் சமூகவலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

தமிழகத்தில் சமீப காலமாக அரசு மற்றும் பொது நிகழ்ச்சிகளில் திமுகவைச் சேர்ந்த தமிழக அமைச்சர்கள் பேசும்பொழுது தெரிவிக்கும் சில கருத்துக்கள் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதனை தவிர்க்க வேண்டுமென முதல்வர் ஸ்டாலினே நேரடியாக கூறினார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் திமுகவைச் சேர்ந்த மூத்த அமைச்சர்களின் ஒருவரான பொன்முடி அரசு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசும் போது அரசு அறிவித்த நலத்திட்டங்களில் ஒன்றான அரசு பேருந்துகளில் பெரும்பாலானவை பெண்கள் ஓசியிலேயே பயணம் செய்வதாக பேசிய கருத்து பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தி உள்ளது .

English summary

While the old woman told the conductor of the Coimbatore government bus not to give me a ticket for free travel that went viral on social media, a video like this taken in Erode is again going viral on social media.