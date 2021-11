கார் பிரேக்கில் கோளாறு.. ஓசூர் அருகே பயங்கர விபத்து.. மருத்துவ கல்லூரி மாணவர் உட்பட இருவர் பலி

Hosur

oi-Udhayabaskar

ஒசூர்​ : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் ஒருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 இளைஞர்கள் உயிரிழந்தனர்.

கார் விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த மேலும் 2 இளைஞர்களுக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கணிக்கோட்டையை சேர்ந்த பிரகாஷ் என்பவரின் மகன் மஞ்சுநாத் மற்றும் பரத், வேதாந்து, கோகுல் ஆகியோர் நண்பர்கள். இதில் 22 வயதான மஞ்சுநாத் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரி

ஒன்றில் டாக்டருக்கு படித்து வருகிறார். இவரது நண்பர்கள் கல்லூரி படிப்பை முடித்து வேலை தேடி வருகின்றனர்.

English summary

Two youths, including a medical college student, were killed in a roadaccident in Hosur alone in Krishnagiri district. Two more youths whowere injured in the accident are being treated at the hospital.Manjunath, who died in an accident, is studying for a doctorate at amedical college in Bangalore.