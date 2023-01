அன்று அன்றாடம் காய்ச்சி, இன்று முதலாளி! 25 லக் மானியம் தர ஸ்டாலின் ரெடி..தொழில் தொடங்க நீங்க ரெடியா?

Hosur

oi-Kadar Karay

ஓசூர்: தொழிற்சாலைகளில் தமிழ்நாடுதான் இந்திய அளவில் நம்பர் ஒன். அதேபோல ஏஞ்சல் இன்வெஸ்மெண்ட்டை ஈர்ப்பதிலும் தமிழ்நாடு கடந்த ஆண்டு இந்திய அளவில் முதல் இடத்தினைப் பிடித்துள்ளது. இன்னொருபக்கம்பன்னாட்டு முதலீட்டைத் தமிழ்நாட்டிற்குக் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இவை எல்லாம் சரி, ஆனால் உள்ளூரில் வாழும் மக்கள் பிழைக்க என்ன வழி எனப் பலரும் கேள்வி எழுப்பலாம். அதற்காகத்தான் சிறு, குறு முதலீட்டில் தொழில் முனைவோரை உருவாக்கத் தமிழ்நாடு அரசு பல வழிகளில் உதவிகளைச் செய்து வருகிறது.

அப்படி பலன் பெற்றவர் தான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரவிந்தன். இவர் இஞ்சினியரிங் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர்.

