அச்சுறுத்தும் குரங்கு அம்மை.. கேரளாவை தொடர்ந்து ஆந்திராவிலும் 2 வயது குழந்தையிடம் தென்பட்ட அறிகுறி

ஐதராபாத்: கேரளாவில் குரங்கு அம்மையால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் சவுதி அரேபியாவில் இருந்து ஆந்திரா வந்த 2 வயது பெண் குழந்தைக்கு குரங்கு அம்மை அறிகுறி தென்பட்டுள்ளதையடுத்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கேரளாவில் ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது ஆந்திராவில் குழந்தை ஒன்றுக்கு குரங்கு அம்மை அறிகுறி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் குரங்கு அம்மை நோய் பரவல் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது அமெரிக்கா, ஐரோப்பா உள்பட பல்வேறு நாடுகளுக்கும் குரங்கு அம்மை நோய் பரவ துவங்கியது.

A 2-year-old girl who came to Andhra Pradesh from Saudi Arabia is being treated at the hospital after showing symptoms of monkey pox.