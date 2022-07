Bye Bye Modi! தெலங்கானாவில் அணிவகுத்த பேனர்கள்! பிரதமர் மோடியை கடுமையாக எதிர்த்த கேசிஆர் கட்சி

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ஐதராபாத்தில் பாஜக சார்பில் இன்றும், நாளையும் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐதராபாத் வந்த நிலையில் அவருக்கு எதிராக ‛Bye Bye Modi' என எழுதப்பட்டது உள்பட ஏராளமான பேனர்கள் வைக்கப்பட்டன.

ஐதராபாத்தில் இன்றும் நாளையும் பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டம் இன்றும், நாளையும் நடைபெற உள்ளது.

இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா உள்பட முன்னணி தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

English summary

On behalf of BJP, an executive committee meeting will be held today and tomorrow in Hyderabad. For this, when Prime Minister Narendra Modi came to Hyderabad, many banners were placed against him, including 'Bye Bye Modi'.