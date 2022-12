மோடியிடம் மோதும் கேசிஆர்.. சுத்துப்போட்ட சிபிஐ.. மகள் கவிதாவிடம் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை.. ஏன்?

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஹைதராபாத்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அரசை தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகரராவ் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார். இந்நிலையில்தான் டெல்லி மதுபான ஊழல் கொள்கையில் ரூ.100 கோடி கைமாறியது தொடர்பாக அவரது மகள் கவிதாவிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையை துவங்கிஉள்ளனர்.

டெல்லியில் ஆம்ஆத்மி அரசு நடக்கிறது. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதலமைச்சராக உள்ளார். துணை முதலமைச்சராக மணிஷ் சிசோடியா உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் டெல்லி அரசின் புதிய மதுபான கொள்கையில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இது பாஜக, ஆம்ஆத்மி இடையே பெரும் வார்த்தை போரை ஏற்படுத்தியது.

Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao has been criticizing Prime Minister Narendra Modi and the Central Government. It is in this context that the CBI officials have started an investigation against his daughter Kavita regarding the liquor corruption policy of Delhi.