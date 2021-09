நடு ரோட்டில் செல்போன் கடைக்காரரை இழுத்துப்போட்டு பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த கும்பல்.. அதிர்ச்சி

Hyderabad

oi-Velmurugan P

ஹைதராபாத் ; சீட்டு கட்டிய பணத்தை கேட்டதால் செல்போன் கடைக்காரர் மீது சிட்பண்ட் ஊழியர்கள் பெட்ரோல் ஊற்றி பொளுத்திய சம்பவம் தெலுங்கானாவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் சிட்பண்ட் ஊழியர்களை வலைவீசி தேடிவருகிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதி மக்களின் நம்பிக்கையாக சீட்டு போடுவது தொடர்கிறது. சீட்டு போட்டு சேகரிக்கப்படும் பணத்திற்கு வட்டி அதிகமாக கிடைப்பதால் நம்பிக்கையுடன் அதை மக்கள் தொடர்கிறார்கள்,

ஆனால் சீட்டு கம்பெனிகள் ஏமாற்றாமல் இல்லை. ஒரு லட்சம், 5லட்சம் , 10 லட்சம் என சீட்டு பிடித்துவிட்டு மொத்தமாக ஒரு நாள் ஊரை விட்டு ஓடுபவர்கள் நாடு முழுவதும் அதிகமாகவே உள்ளனர். ஆனாலும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் நெருக்கமான அல்லது தெரிந்தவர்களிடம் சீட்டு போடுவது அல்லது பிரபலமான கம்பெனிகளில் சீட்டு போடுவதை மக்கள் இன்றும் தொடர்கிறார்கள்,

English summary

A shocking incident has taken place in Telangana when chit fund workers poured petrol on a cell phone shopkeeper for asking for money for chitfund. Police have registered a case in this regard and are searching the web for the chit fund staff.