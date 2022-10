ரூ100 கோடி பேரம்: கேசிஆர் எம்எல்ஏக்கள் 4 பேரை விலைக்கு வாங்க பாஜக முயற்சித்ததா? தெலுங்கானாவில் பரபர

Hyderabad

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் ஆளும் கட்சியின் எம்.எல்.ஏக்கள் 4 பேரை விலைக்கு வாங்க முயற்சி நடைபெற்றதாகவும் இதற்கான பேரத்தை நடத்தியவரை கைது செய்து இந்த குதிரை பேரத்தை முறியடித்து இருப்பதாகவும் தெலுங்கானா போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கானாவில் ராஷ்டிர சமிதியின் கட்சி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. முதல்வராக சந்திரசேகர ராவ் உள்ளார்.

கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்தே எம்.எல்.ஏ.க்களை விலைக்கு வாங்கி தங்கள் ஆட்சியை கவிழ்க்க பாஜக முயற்சிப்பதாகவும்.. ஆபரேஷன் லோட்டஸ் திட்டத்தை செயல்படுத்த பல கோடிகளை தயார் செய்து வைத்திருப்பதாகவும்.. சந்திரசேகர் ராவின் கட்சியினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். ஆனால், இதற்கு பாஜக மறுப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

