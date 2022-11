இலவசங்களை எதிர்ப்பது பாஜக.. 'ஃப்ரீ' மின்சாரத்தை எதிர்பார்த்த காலம் மறைந்துவிட்டது.. குஜராத்தில் மோடி

Hyderabad

அகமதாபாத்: இலவச மின்சாரம் என்ற வாக்குறுதி குஜராத்தில் முக்கிய கோஷமாக ஒலித்து வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடி இலவச மின்சாரம் கோரும் காலம் மறைந்துவிட்டதாகவும் சோலார் மின்சக்தி மூலமாக மக்கள் வருமானம் ஈட்ட தொடங்கியிருப்பதாக தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது பேசினார்.

குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருவார காலமே உள்ளது. டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கும் 5 ஆம் தேதி 93 தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

குஜராத்தில் 27 ஆண்டு காலம் ஆட்சியில் உள்ள பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க முனைப்பு காட்டி வருகிறது.

While the promise of free electricity is the main slogan in Gujarat, Prime Minister Modi said during the election campaign that the era of demanding free electricity is over and people have started earning income through solar power.