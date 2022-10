சரக்குடன் “சைட்டிஷ்” ஆக உயிர் கோழி! தெலங்கானாவில் ஆளும் கட்சி அட்ராசிட்டி! ‛க்யூ’வில் மதுபிரியர்கள்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தேசிய அரசியலில் பாஜகவை எதிர்க்கும் வகையில் தெலங்கான முதல்வர் சந்திரசேகரராவ் நாளை புதிய கட்சி தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட உள்ளார். இதையொட்டி தெலங்கானாவில் உள்ள கட்சி தலைவர்கள் குவாட்டரும் அதற்கு சைட்டிஷ்ஷாக உயிருடன் கோழியும் வழங்கி அட்ராசிட்டி செய்தனர். .

தெலங்கானாவில் தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமீதி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக சந்திர சேகரராவ் உள்ளார்.

தெலங்கானா புதிய மாநிலமாக உருவானபோது தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமீதி கட்சி, பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்தே செயல்பட்டு வந்தது. அதன்பிறகு இருகட்சிகள் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது.

