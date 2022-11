உச்சக்கட்ட மோதல்.. தெலங்கானாவில் பாஜக எம்பி வீட்டை நொறுக்கிய டிஆர்எஸ் கட்சியினர்.. ஒரே பதற்றம்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவின் மகள் கவிதா காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே உடன் பேசியதாக கூறிய பாஜக எம்பி தர்மாபுரி அரவிந்த் வீட்டுக்குள் நுழைந்து தெலங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சியினர் அடித்து நொறுக்கி சூறையாடினர்.

தெலங்கானா முதலமைச்சராக இருப்பவர் சந்திரசேகர ராவ். ஒரு காலத்தில் சந்திரசேகர ராவின் தெலங்கானா ராஷ்டிர சமிதி (டிஆர்எஸ்)கட்சியும், பாஜகவும் ஒன்றாக கூட்டணியில் இருந்தன.

தற்போது இரு கட்சிகள் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளது. சந்திரசேகரராவ் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாஜக தலைவர்களை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

'சந்திரசேகர ராவ் அரசாங்கம் வெண்டிலேட்டரில் உள்ளது'.. 'விரைவில் கவிழ்ந்துவிடும்'.. பாஜக மாநில தலைவர்

English summary

Telangana Rashtra Samithi Party members broke into the house of BJP MP Dharmapuri Arvind, who claimed to have spoken to Congress leader Mallikarjuna Kharge, daughter of Telangana Chief Minister Chandrasekhara Rao, and ransacked it.