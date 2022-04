கஞ்சாவுக்கு அடிமையான 15 வயது மகன்.. கட்டி வைத்து முகத்தில் மிளகாய் பொடி தேய்த்து தாய் வினோத தண்டனை

Hyderabad

oi-Vishnupriya R

ஹைதராபாத்: 15 வயது மகன் கஞ்சா பழக்கத்திற்கு அடிமையான காரணத்தால் கொதித்து போன தாய், சிறுவனை கம்பத்தில் கட்டி வைத்து மிளகாய் தூளை முகத்தில் தேய்த்து விட்டு வித்தியாசமான தண்டனையை கொடுத்தார்.

தெலுங்கானா மாநில அரசுக்கு போதை பொருளை ஒழிப்பது என்பது முக்கிய சவாலாக உள்ளது. போதை பொருள் கடத்தலையும் போதை பொருள் உட்கொள்பவர் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெலுங்கானா முதல்வர் கே சந்திரசேகர் ராவ் கேட்டுக் கொண்டார்.

அண்மையில் பிடெக் படித்து வந்த மாணவர் ஒருவர் அளவுக்கு அதிகமாக போதை பொருளை உட்கொண்டதால் உயிரிழந்தார். அது போல் இந்த வாரம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றில் போதை பார்ட்டி நடைபெற்றது.

போதை பார்ட்டி! கோகைன் கஞ்சா தாராளம்.. சிக்கிய சிரஞ்சீவியின் தம்பி மகள்..மொத்தமாய் 142 விஐபிகள் கைது

English summary

Telangana mother applies Red Chilli powder to her son's face as he is being addicted for Ganja. She releases him after he promised to quit the ganja.