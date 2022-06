16 வயசு..தெலுங்கானாவை உலுக்கிய பென்ஸ் கார் பலாத்காரம்! வசமாய் சிக்கிய ஓவைசி கட்சி எம்எல்ஏவின் மகன்!

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பென்ஸ் காருக்குள் வைத்து பள்ளி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக அசாதுதீன் ஓவைசியின் அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சி எம்.எல்.ஏ.வின் மகனும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மே 28 அன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஜூப்ளி ஹில்ஸ் பகுதியில் பார்ட்டி முடிந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த 17 வயது சிறுமி, ஐந்து இளைஞர்களால் கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த விவகாரத்தில் தெலுங்கனாவில் ஆளும் முதல்வர் சந்திரசேகர ராவின் தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சி பிரமுகர்களின் வாரிசுகள் சிக்கியிருப்பதாகவும், அவர்களை தப்பிக்க வைக்க காவல்துறையினர் முயல்வதாக பகீர் புகார் கிளம்பியது.

ஹைதராபாத் கூட்டு பலாத்காரம்! மைனர் சிறுமி படத்தை வெளியிட்ட பாஜக எம்எல்ஏ சொன்ன விளக்கம் என்ன தெரியுமா

English summary

The son of Azaduddin Owaisi's All India Majlis Party MLA has also been charged in connection with the gang-rape of a schoolgirl inside a Benz car that caused a stir in Telangana.