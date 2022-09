விநாயகர் சதுர்த்திக்கு மட்டுமல்ல.. சிலைகளை கரைப்பதற்கும் விடுமுறை.. தெலங்கானாவில் அறிவிப்பு!

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நாடு முழுவதும் கடந்த 31ம் தேதி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பதும் ஒரு பெரும் கொண்டாட்டமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு விடுமுறையளித்தது மட்டுமல்லாது, சிலை கரைப்பு அன்றும் விடுமுறையை அறிவித்துள்ளது தெலங்கானா அரசு.

இந்த அறிவிப்பையடுத்து மாநில மக்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். இந்த விழாவிற்கு அசாம் முதலமைச்சர் ஹேமந்த பிஸ்வா சர்மாவை சிறப்பு விருந்தினராக பாக்யநகர் கணேஷ் உத்சவ் சமிதி அழைத்திருக்கிறது.

English summary

While Ganesha Chaturthi festival was celebrated on 31st across the country, melting of idols of Ganesha is also observed as a grand celebration. In this case, the Telangana government has declared a holiday not only on Ganesha Chaturthi, but also on the day of idol melting. The people of the state are excited after this announcement. Bhagyanagar Ganesh Utsav Samiti has invited Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma as the special guest for the function.