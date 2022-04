நள்ளிரவில் துணிச்சலாக கோவிலுக்குள் நுழைந்த திருடன்.. நடந்த ட்விஸ்ட்.. ஆந்திரா முழுக்க இதான் பேச்சு

Hyderabad

ஹைதராபாத்: கோயிலில் தங்க நகைகளைத் திருடப்போய் ஓட்டையில் வசமாக சிக்கிக்கொண்ட திருடன் தற்போது ஜெயிலில் கம்பி எண்ணி வருகிறார். ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்திலுள்ள ஜடுபுடி கிராமத்தில்தான் இந்த சுவாரஸ்ய சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

கோவிலில் திருடப்போய் சிக்கிக்கொண்ட இளைஞரின் பெயர் பாப்பாராவ் என்பதாகும். ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் ஜாடுபுடி கிராமத்தில் கிராம தேவதையான எல்லம்மா கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் உள்ள அம்மனுக்கு தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்கள் உள்ளது.

இதனை கவனித்த பாப்பாராவ் சுவற்றில் உள்ள ஓட்டை வழியாக கோவிலுக்குள் புகுந்து அம்மனுக்கு அணிவிக்கப்பட்டு இருந்த நகைகளை திருடினான்.

The thief, who stole gold jewelery from the temple and got stuck in a hole, is currently counting the wire in jail. The incident took place at Jadupudi village in Srikakulam district of Andhra Pradesh.