இது 3வது முறை! பிரதமர் மோடியை வரவேற்காமல் புறக்கணித்த கேசிஆர்! 2 பேர் இடையே என்னதான் பிரச்சனை?

ஐதராபாத்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐதராபாத்தில் சென்றுள்ள நிலையில் இன்றும் தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகரராவ் அவரை வரவேற்காமல் புறக்கணித்தார். கடந்த 6 மாதத்தில் மட்டும் இது 3வது புறக்கணிப்பாகும். பிரதமர் மோடி, சந்திரசேகரராவ் இடையே நடந்தது என்ன? என்பது பற்றிய முழுதகவல் வருமாறு:

ஐதராபாத்தில் இன்றும் நாளையும் பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா உள்பட முன்னணி தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

இன்று மதியம் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. நாளை பாஜக சார்பில் பேரணி, பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.

