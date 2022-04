ராஜஸ்தான் மத அடையாள கொடிகளுக்கு தடை! அஜ்மீர் மாவட்ட நிர்வாகம் போட்ட அதிரடி உத்தரவு

News

oi-Nantha Kumar R

அஜ்மீர்: ராஜஸ்தானில் உள்ள அஜ்மீர் மாவட்டத்தில் ஒலி மாசுபாட்டை குறைக்கும் நோக்கத்தில் பொதுவெளி மற்றும் மத வழிபாட்டு தலங்களில் ஒலி பெருக்கி பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாவட்டம் முழுவதும் மத அடையாளங்களுடனான கொடிகளையும் பயன்படுத்த அனுமதி இல்லை என மாவட்ட நிர்வாகம் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக அசோக் கெலாட் உள்ளார். இந்நியைில் ராஜஸ்தானில் உள்ள கவுரலி மாவட்த்தில் இந்துக்கள் மோட்டார் சைக்கிள் பேரணி நடத்தினர். அப்போது கல்வீச்சு நடத்தப்பட்டது.

இதையடுத்து இருதரப்பு மோதல் நடந்தது. வன்முறை நடந்தது. இந்த சம்பவம் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

The use of loudspeakers in public places and places of worship has been banned in Ajmer district of Rajasthan to reduce noise pollution. In addition, the district administration has issued an injunction prohibiting the use of flags with religious symbols throughout the district.