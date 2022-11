10 முறை எம்.எல்.ஏவாக இருந்தவர் திடீர் ராஜினாமா.. காங்கிரசுக்கு ஷாக் கொடுத்த பாஜக? பரபரக்கும் குஜராத்

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத் மாநிலத்தில் 10 முறை எம்.எல்.ஏவாக இருந்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மோகன்சிங் ரத்வா திடீரென காங்கிரஸில் இருந்து விலகுவதாக கூறி ராஜினாமா கடிதம் அளித்துள்ளார்.

குஜராத்தில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. இதற்காக குஜராத்தில் ஆளும் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி இடையே பெரும் போட்டி நிலவியது. இதற்கிடையே பஞ்சாப்பில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சியும் குஜராத் தேர்தலில் பாஜக மற்றும் காங்கிரசுக்கு டப் கொடுக்க முயல்கிறது.

பாஜகவின் கோட்டையாக திகழும் குஜராத்தில் எப்படியாவது ஆட்சியை பிடித்து விட வேண்டும் என்ற அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அங்கு தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். காங்கிரசும் காந்தி குடும்பத்தை சாராத மல்லிகார்ஜூன கார்கே தலைமையில் குஜராத் தேர்தலில் வெற்றி பெற தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இவ்வாறாக குஜராத் தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து 10 முறை எம்.எல்.ஏவாக பதவி வகித்த மூத்த தலைவர் மோகன்சிங் ரத்வா இன்று திடீரென கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

மேலும் கட்சியில் இருந்து விலகுவதற்கான ராஜினாமா கடிதத்தையும் மோகன்சிங் ரத்வா குஜராத் காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெகதீஷ் தாக்கூருக்கு அனுப்பியுள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவராகவும், பழங்குடியின மக்களின் ஆதரவு பெற்றவரான 78 வயதான மோகன்சிங் ரத்வா விரைவில் நடக்க உள்ள தேர்தலில் ஏற்கனவே போட்டியிடப்போவதில்லை என்று அறிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில் திடீரென காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து அவர் விலகியிருப்பது காங்கிரசுக்கு அதிர்ச்சியை எற்படுத்தியுள்ளது. இதேபோல காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகியுள்ள மோகன்சிங் ரத்வா நாளை பாஜகவில் இணைய உள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. டிசம்பர் 1 மற்றும் 5ஆம் தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஒருவர் திடீரென ராஜினாமா செய்திருப்பது குஜராத்தில் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Senior Congress leader Mohansinh Rathva, who was a 10-time MLA in the state of Gujarat, has suddenly submitted his resignation letter saying that he is quitting the Congress.