கொடுமை! ஸ்மார்ட் போன் வாங்க ரத்தத்தை விற்க வந்த 16 வயது சிறுமி! தடுத்த மருத்துவமனை நிர்வாகம்

கொல்கத்தா: ஸ்மார்ட்போன் வாங்குவதற்காக தனது ரத்தத்தை விற்க ரத்த வங்கிக்கு வந்த 16 வயது சிறுமியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மேற்கு வங்க மாநிலம் பலூர்காட் மாவட்டத்தில் உள்ளது ரத்த வங்கி. இங்கு திங்கள்கிழமை காலை 16 வயது சிறுமி தனது டியூஷனை கட் செய்துவிட்டு தனது சைக்கிளை பஸ் நிலையத்தில் விட்டுவிட்டு டபானிலிருந்து பலூர்காட்டிற்கு பேருந்தில் வந்தார்.

பின்னர் அவர் மருத்துவமனைக்கு சென்றார். அங்கு ரத்த வங்கி பிரிவை நோக்கி சென்றார். ரத்த வங்கியில் கனாக் குமார் தாஸ் என்பவர் இருந்தார். சிறுமியிடம் என்ன வேண்டும் என கேட்டார். அதற்கு அந்த சிறுமி எனது ரத்தத்தை விற்க வேண்டும் என்றார்.

English summary

A 16 years poor girl was stopped from selling her blood which she wants to buy a smartphone from that money.