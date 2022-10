கொடுமை..12 வயது சிறுமியை கூட்டாக பலாத்காரம் செய்த 3 சிறுவர்கள்.. சோஷியல் மீடியாவில் வீடியோ

India

oi-Halley Karthik

புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தில் 12 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து அதை வீடியோ எடுத்து ரூ.20 ஆயிரம் கேட்டு மிரட்டிய 3 சிறுவர்கள், வீடியோவை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர்.

இவ்வழக்கில் 3 சிறுவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அம்மாநிலம் முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தொடர்ந்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இதனை தடுக்க உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அம்மாநில எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தியுள்ளன.

English summary

A video of a 12-year-old girl being raped and threatened in Odisha has been uploaded on social media. Police have arrested 3 boys in the case. This incident has shocked the entire state.