அசாம் - மிசோரம் எல்லையில் உச்சக்கட்ட பதற்றம்... திடீர் வன்முறையில் 6 போலீசார் பலி.. பரபர தகவல்

திஸ்பூர்: அசாம் மற்றும் மிசோரம் மாநில எல்லைப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட திடீர் மோதலில் 6 அசாம் காவலர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக அம்மாநில முதல்வர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.

அசாம் மற்றும் மிசோரம் மாநில எல்லையில் பல மாதங்களாகவே எல்லையில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.

கடந்த ஜூன் மாதம் 'ஐட்லாங்நார்' என்ற பகுதியை மிசோரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதாகக் குற்றஞ்சாட்டிய அசாம் காவல்துறை, அந்தப் பகுதியைத் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Six police officers from Assam were killed in the fresh violence that broke out today at the disputed Assam-Mizoram border. Chief Ministers of the two states had clashed on Twitter, and tagged Mr Shah in their posts.