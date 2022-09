மக்கள் தொகையை அதிகரிக்க.. புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ60 ஆயிரம்.. தென்கொரிய அரசு முடிவு

India

சியோல்: தென் கொரியாவில் மக்கள் தொகை வெகுவாக குறைந்து வரும் நிலையில், மக்கள் தொகையை அதிகரிக்கும் வகையில், நாட்டில் புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ.60 ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்க தென்கொரிய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

கிழக்கு ஆசிய நாடான தென்கொரியாவில் பிறப்பு விகிதம் சமீப காலமாக குறைந்து வருவது அந்த அரசுக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குறிப்பாக அந்த நாட்டில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு இதுவரை இல்லாத வகையில் பிறப்பு விகிதம் சரிந்தது.

As the population in South Korea is decreasing drastically, the South Korean government has decided to provide a monthly stipend of Rs.60,000 to new born children in order to increase the population.