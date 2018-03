சத்தீஸ்கரில் மாவோயிஸ்டுகள் தாக்குதலில் 9 சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் பலி

சுக்மா: சத்தீஸ்கரில் மாவோயிஸ்டுகளின் கண்ணிவெடித் தாக்குதலில் சிக்கி 9 சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 6 வீரர்கள் படுகாயமடைந்துள்ளனர். இவர்களில் 4 பேர் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

சத்தீஸ்கரின் சுக்மா மாவட்டம் கிஸ்தாராம் பகுதியில் மாவோயிஸ்டுகள் தேடுதல் வேட்டையை சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் மேற்கொண்டிருந்தனர். அப்போது மாவோயிஸ்டுகள் மறைந்திருந்து கண்ணிவெடியை வெடிக்கச் செய்தனர்.

இதில் 9 சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் 6 வீரர்கள் படுகாயமடைந்தனர். இவர்களில் 4 பேர் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

இதைத் தொடர்ந்து தப்பி ஓடிய மாவோயிஸ்டுகளை தேடும் பணியில் பாதுகாப்புப் படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்போது சுக்மா வனப்பகுதியில் இருதரப்புக்கும் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெறுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

