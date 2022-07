வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை குறைக்க பக்கோடா போடலாம்! மாணவரின் விபரீத ஆய்வு.. முடிவு என்ன தெரியுமா ?

India

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு படித்து வரும் மாணவி, வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை குறைக்க பக்கோடா போடலாம் என்ற கூறிய பிரதமர் மோடியின் கருத்துக்கு ஆதரவாக ஆய்வு கட்டுரை எழுதி உள்ளது தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.

கடந்த 2018-ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடருக்கு முன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு தனியார் செய்தி தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது பிரதமர் மோடி 'பக்கோடா விற்றுகூட இளைஞர்கள் தினமும் 200 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம், இதனையும் வேலைவாய்ப்பாக அவர்கள் கருத வேண்டும்' என கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.

அந்த நேரத்தில் அவரது கருத்துக்கு பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பல்வேறு மாணவர்கள் வேலைவாய்ப்பு அளிக்க வேண்டிய பிரதமர் மோடி இவ்வாறு பொறுப்பின்றி பேசுவதா என பலத்த கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பினர். நாடு முழுவதும் பலர் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.

English summary

A post-graduate student in a university in West Bengal has written a research paper in support of Prime Minister Modi's idea that baguettes can be used to reduce unemployment and has now become a topic of conversation on social media.