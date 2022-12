ஒரே பொய்.. எல்லாத்துக்கும் ஆம்ஆத்மி தான் காரணம்.. குஜராத் தேர்தல் தோல்விக்கு பழிபோட்ட காங்கிரஸ்

India

காந்திநகர்: குஜராத் தேர்தல் தோல்விக்கு டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி கட்சி தான் காரணம் எனவும், அந்த கட்சி செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் பொய்களை கூறி வருவதாகவும் குஜராத் சட்டசபை தேர்தலுக்கான காங்கிரஸ் கட்சியின் பொறுப்பாளரான அசோக் கெலாட் பழிபோட்டுள்ளார்.

குஜராத்தில் மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. டிசம்பர் 1 மற்றும் டிசம்பர் 5 என 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்தது.

தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ல் எண்ணப்பட்டன. குஜராத்தில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், அரவிந்த கெஜ்ரிவாலின் ஆம்ஆத்மி இடையே மும்முனை போட்டி நிலவியது.

Ashok Gehlot, who is in charge of the Congress party for the Gujarat assembly elections, has blamed Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party for its defeat in the Gujarat elections and that the party has been telling lies wherever it goes.