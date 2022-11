"குஜராத்தில் 92 சீட்ட அடிச்சு காட்டுறோம்".. பாஜகவை கிளம்ப சொல்லுங்க.. உறுதியாக சொல்லும் கெஜ்ரிவால்

India

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் 92 தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி மிக உறுதியாக வெற்றி பெறும் என்று டெல்லி முதல்வரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளருமான அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

மேலும், இந்தத் தேர்தலுடன் பாஜகவை குஜராத் மக்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுவார்கள் எனக் கூறிய கேஜ்ரிவால், இனி குஜராத் மாநிலம் பாஜகவின் கோட்டை அல்ல.. சிறு கூடாரமாக கூட இருக்காது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் தேர்தல் முடிவுகளை தெரிந்துகொண்ட பாஜகவினர் தற்போது விரக்தியின் விளம்பில் இருப்பதாகவும், அதனால்தான் தன் மீது அவர்கள் கல் எறிந்து வருவதாகவும் கேஜ்ரிவால் கூறினார்.

The AAP will win more than 92 seats out of 182 in the Gujarat assembly elections, party convener Arvind Kejriwal said.