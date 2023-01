திமுகவில் உருவாகும் ‘ஷிண்டே’.. அது இவராகவும் இருக்கலாம்.. பொடி வைத்துப் பேசிய சி.வி.சண்முகம்!

India

oi-Vignesh Selvaraj

கள்ளக்குறிச்சி : சிவசேனாவை இரண்டாகப் பிரித்த ஏக்நாத் ஷிண்டே போல திமுகவிலும் ஒரு ஷிண்டே உருவாகலாம், அது கனிமொழியாகவோ, துரைமுருகனாகவோ கூட இருக்கலாம் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ராஜ்யசபா எம்.பி சி.வி.சண்முகம், ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை, திமுக தனது கையாளாகப் பயன்படுத்துவதாகக் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், ஏற்கெனவே இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்கியது போல இந்த முறையும் இரட்டை இலையை முடக்க ஓபிஎஸ் முயற்சிப்பதாகவும் சிவி சண்முகம் தெரிவித்தார்.

English summary

AIADMK's former minister and Rajya sabha MP CV Shanmugam has created a stir by saying that a Shinde may emerge in the DMK, It may be Kanimozhi or Duraimurugan.