அமித்ஷா சென்ற “நேரம்”.. ஜம்மு காஷ்மீரில் “அதிர்ச்சி” சம்பவம்! இணைய சேவை “கட்” - உச்சக்கட்ட “அலர்ட்”

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஸ்ரீநகர்: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஜம்மு காஷ்மீர் சென்றிருக்கும் நிலையில் அம்மாநில டிஜிபி படுகொலை செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து அசம்பாவீதங்கள் நிகழாமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இணையதள இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டு உள்ளன.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா 3 நாள் பயணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் சென்று இருக்கிறார். அவரை துணை நிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா, மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் உள்ளிட்டோர் விமான நிலையத்துக்கு நேரில் சென்று வரவேற்றனர்.

மத்திய அரசு பஹாரி இனத்தவர்களை பழங்குடியினர்களாக முன்மொழிந்ததற்கு ஜம்முவில் அதிகளவில் வசிக்கும் குஜ்ஜார் இன மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையே அமித்ஷா அங்கு சென்றுள்ளதால் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டு உள்ளது.

என் ஐ ஏ சோதனை: 'அத்தனை பாராட்டும் அமித்ஷா, அஜித் தோவலையே சாரும்'.. ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி

English summary

Internet connections have been cut off as a precautionary measure to prevent further incidents following the killing of the DGP of the state while Union Home Minister Amit Shah is in Jammu and Kashmir.