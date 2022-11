குஜராத்தில் தளர்ந்த பாஜகவின் இரும்புப் பிடி.. மோடிக்கு பிறகு கலையிழந்த காவி? என்ன நடக்கிறது? பின்னணி

India

காந்திநகர்: குஜராத் முதல்வராக இருந்த நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் பிரதமர் ஆனதற்கு பிறகில் இருந்தே அம்மாநிலத்தில் பாஜகவின் இரும்புப் பிடி தளரத் தொடங்கிவிட்டதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

அதாவது, நரேந்திர மோடிக்கு பிறகு கடந்த 8 ஆண்டுகளில் மட்டும் 3 முதல்வர்களை குஜராத் பார்த்திருக்கிறது. குஜராத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்தது முதலாக 2014-ம் ஆண்டு வரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மட்டுமே அங்கு முதல்வர் முகமாக இருந்துள்ளார்.

ஆனால், நரேந்திர மோடிக்கு பிறகு பல முதல்வர்கள் பதவியேற்றாலும் அவர்களால் மோடியை போல நீண்டகாலம் அந்த நாற்காலியில் அமர முடியவில்லை. இதற்கு மக்கள் மத்தியில் பதிந்துவிட்ட மோடியின் பிம்பமும் ஒரு காரணமாக கூறப்படுகிறது. முதல்வராக நரேந்திர மோடி இருந்த வரை, பாஜகவின் இரும்புப் பிடியில் குஜராத் இருந்தது. ஆனால், அவர் டெல்லி சென்றதும் பாஜக மீது குஜராத் மக்களுக்கு ஒருவித அதிருப்தி ஏற்பட தொடங்கிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

2014 தேர்தல் பிரச்சார தொனியிலேயே பேசும் மோடி.. நாட்டை காங்கிரஸ் சீரழித்துவிட்டதாக குஜராத்தில் பேச்சு

After Narendra modi become PM, Gujarat BJP starts to lose it's People popularity and it's influence. Modi's abscence is main reason for this.