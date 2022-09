ம்ஹூம்.. பாஜகவை வீழ்த்தியே ஆகனும்.. மம்தா பானர்ஜி அரைகூவல்

India

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: பாஜகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற நிதிஷ்குமார், ஹேமந்த் சோரனுடன் கைகோர்ப்போம் என்றும், மம்தா பானர்ஜி

வரும் 2024- ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் இப்போதே ஆயத்தமாகி வருகின்றன.

பாஜகவை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என்ற திட்டத்துடன் எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் பலர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

“கேம்” ஸ்டார்ட் ! மம்தா கொடுத்த “வலிமை”யான அப்டேட்.. 2024 தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக “மெகா” கூட்டணி

English summary

Mamata Banerjee has said that she will join hands with Nitish Kumar and Hemant Soran to remove BJP from power and all opposition parties should work hand in hand to defeat BJP.