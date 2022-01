இந்திய தேசிய கொடியை அவமதித்ததா அமேசான்.. தேசியக்கொடி பொறிக்கும் இடமா இது? பாய்கிறது வழக்கு

India

oi-Rajkumar R

போபால்: காலணி உடைகள் உள்ளிட்ட பொருட்களில் தேசிய கொடியை அச்சிட்டு அவமதித்ததாக அமேசான் நிறுவனம் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படும் என மத்திய பிரதேசம் உள்துறை அமைச்சர் நரோத்தம் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.

உலகின் மிகப்பெரிய ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனங்களில் ஒன்றாக அமேசான் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவிலும் கால்பதித்த அமேசான் இந்தியாவின் முன்னணி ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமாக திகழ்ந்து வருகிறது.

முதலில் இந்தி ஆங்கிலத்தில் செயல்பட்டு வந்த அமேசான் ஆப் தற்போது பிராந்திய மொழிகளிலும் செயல்பட்டு வாடிக்கையாளர்களை கவரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில் அடிக்கடி சர்ச்சைகளில் சிக்குவது அமேசான் நிறுவனத்திற்கு புதிதல்ல. கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாகவும் ஆப்பிள் போன் ஆர்டர் செய்தால் சாக்லேட் அனுப்புவது உள்ளிட்ட குறைபாடுகளால் அமேசான் நிறுவனம் அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்கி வருகிறது.

English summary

Madhya Pradesh Home Minister Narodham Misra has said that the first information report will be filed against Amazon for printing and insulting the national flag on items including shoes.