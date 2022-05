நீதிடா... நேர்மைடா... மோசடி வழக்கில் வருங்கால கணவர் கைது! ‛கெத்து’ காட்டிய சப் இன்ஸ்பெக்டர்!

India

கவுஹாத்தி: ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ஏராளமானவர்களிடம் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் வருங்கால கணவரை அசாம் போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கைது செய்துள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது.

அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள நாகோன் மாவட்ட போலீஸ் நிலையத்தில் சப் இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றி வருவபர் ஜூன்மோனி ரபா. இவருக்கும் ராணா போகாக் என்பவருக்கும் திருமணம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.

ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருவதாக கூறிய நிலையில் ராணா போகாக் மற்றும் ஜூன்மோனி ரபா ஆகியோருக்கும் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் திருமண நிச்சயத்தார்த்தம் நடந்தது.

Months before their marriage, Assam lady sub-inspector Junmoni Rabha arrested her fiancé Rana Pogag on fraud charges. Allegedly Junmoni’s fiancé Rana faked his identity as a PR officer of Oil India Limited who duped many people for crores of rupees on the false pretext of providing jobs at OIL India Limited.