காவி பிகினியில் ஆபாசம்.. மாலில் ‛பதான்’ பட பேனர்களை கிழித்தெறிந்த பஜ்ரங்தள அமைப்பு.. பரபர குஜராத்!

அகமதாபாத்: ஷாருக்கான், தீபிகா படுகோன் நடிப்பில் ‛பதான்' திரைப்படம் உருவாகி உள்ளது. இந்த படத்தில் வரும் பாடலில் தீபிகா படுகோன் காவி பிகினி அணிந்து ஷாருக்கானுடன் ஆபாசமாக நடனமாடும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதற்கு பாஜக, இந்துத்துவ அமைப்பினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் ‛பதான்' படத்தின் புரோமோசனுக்காக அகமதாபாத் மாலில் வைக்கப்பட்ட பேனர்களை ‛ஜெய்ஸ்ரீராம்' கோஷத்துடன் பஜ்ரங் தளத்தை சேர்ந்தவர்கள் கிழித்து சேதப்படுத்தியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நடிகர் ஷாருக்கான், தீபிகா படுகோன் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் பதான். இந்த படத்தை சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கியுள்ளார். படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முழுமையாக முடிவடைந்துள்ளன.

பான் இந்தியா படமாக உருவாகி உள்ள பதான் ஜனவரி 25ம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது. இந்நிலையில் தான் படத்தின் போஸ்டர்கள், பாடல்கள் வெளியிடப்பட்டன. பர்ஸ்ட் சிங்கிள் கடந்த டிசம்பர் 12ம் தேதி வெளியானது.

காவி உடையில் ஆபாசம்.. மகளுடன் படத்தை பார்க்க முடியுமா ஷாருக்கான்.. ம.பி. சபாநாயகர் கேள்வி

Shah Rukh Khan and Deepika Padukone starrer 'Pathan' is in the making. The song from the film features scenes of Deepika Padukone wearing a saffron bikini and dancing lewdly with Shah Rukh Khan. While the BJP and Hindutva organizations are strongly protesting against this, the Bajrang Dal's members have torn and damaged the banners placed in the Ahmedabad Mall for the promotion of the film 'Pathan' with the slogan 'Jai sreeram'.