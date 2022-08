பயங்கரம்.. எல்லை தாண்டி பசுமாடு திருட முயற்சி.. வங்கதேச நபரை அடித்தே கொன்ற மேற்குவங்க கிராம மக்கள்

India

கொல்கத்தா: வங்கதேசத்தில் இருந்து எல்லை தாண்டி வந்து மேற்கு வங்கத்தில் பசுமாடு திருட முயன்ற நபரை கிராம மக்கள் விரட்டி பிடித்து அடித்தே கொலை செய்த பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடாக உள்ள வங்கதேசம் மேற்குவங்காளத்துடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது. இந்நிலையில் தான் மேற்கு வங்கத்தில் எல்லைகளை கடந்து வங்கதேசத்துக்கு மாடுகள் கடத்தி செல்லும் நிகழ்வு காலம் காலமாக நடந்து வருகிறது.

இதனை எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் தடுத்து நிறுத்தி பலரை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்தாலும் கூட இன்னும் மாடு கடத்தும் நிகழ்வுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் தான் மாடு கடத்தும் கும்பலை சேர்ந்தவர் என நினைத்து வங்கதேசத்தை சேர்ந்த நபரை மேற்கு வங்க மக்கள் அடித்து கொன்றுள்ள பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A horrific incident has taken place in West Bengal where villagers chased off a man who had crossed the border from Bangladesh and tried to steal a cow.