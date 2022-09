கொல்கத்தா கலவரம்.. போலீஸ் உயரதிகாரியை துரத்தி துரத்தி அடித்த பாஜகவினர்.. தீயாக பரவும் வீடியோ

India

oi-Jackson Singh

கொல்கத்தா: கொல்கத்தாவில் பாஜகவினர் நடத்திய பேரணியில் வன்முறை வெடித்ததன் ஒருபகுதியாக, காவல் உதவி ஆணையர் (அசிஸ்டெண்ட் கமிஷனர்) ஒருவரை சூழ்ந்து கொண்டு அக்கட்சியினர் கண்மூடித்தனமாக துரத்தி துரத்தி அடிக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

பாஜகவினரின் இந்த செயலுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், அக்கட்சித் தலைவர்கள் போலீஸார் மீது குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

அமைதி பேரணி நடத்திய பாஜகவினர் மீது முதலில் தாக்குதல் நடத்தி அவர்களை போலீஸார் தான் தூண்டிவிட்டதாக மத்திய அமைச்சர் சுபாஷ் சர்க்கார் கூறியுள்ளார்.

உயிருக்கு பயந்து ஓடிய போலீஸ்.. கற்கள்,கட்டையால் காக்கிகளை தாக்கிய காவிகள்! கொல்கத்தாவில் பாஜக கலவரம்

English summary

A Police officers was attacked brutally by bjp members in Kolkatta as part of violence which is followed by bjp rally.